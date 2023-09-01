В небе над Псковом уничтожили неопознанный объект

Система противовоздушной обороны сработала в псковском микрорайоне Кресты, в небе был уничтожен единичный неопознанный объект. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников.

"В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На земле никаких последствий нет", — написал глава региона в телеграм-канале, приложив видео стрельбы по объекту.

Стрельба по неизвестному объекту в небе над Псковом. Видео © t.me / Михаил Ведерников