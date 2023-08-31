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31 августа, 20:05

Ещё один беспилотник сбили над Брянской областью

Богомаз: Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянским районом

Украинский беспилотник сбит над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет", — написал глава региона, уточнив, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

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Напомним, три украинских беспилотника были сбиты над Брянском утром 31 августа. Александр Богомаз сообщал, что пострадавших и разрушений не было. А в 12:00 мск была пресечена очередная попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по региону.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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