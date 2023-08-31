Четвёртый за день украинский БПЛА сбили над Брянской областью

Дежурные системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"Около 12:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", — говорится в опубликованном сообщении.