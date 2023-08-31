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31 августа, 10:11

Четвёртый за день украинский БПЛА сбили над Брянской областью

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Брянской области

Дежурные системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"Около 12:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", говорится в опубликованном сообщении.

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Сегодня утром в небе над Брянском было сбито сразу три украинских беспилотника. По словам губернатора области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

Обложка ©

Getty Images / Ignacio Marin

Матвей Константинов
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