Четвёртый за день украинский БПЛА сбили над Брянской областью
Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Брянской области
Дежурные системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Около 12:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", — говорится в опубликованном сообщении.
Сегодня утром в небе над Брянском было сбито сразу три украинских беспилотника. По словам губернатора области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.
Getty Images / Ignacio Marin