Регион

Уведомления отключены

31 августа, 08:01

Над Брянском сбили три беспилотника. Среди них, предположительно, дрон-камикадзе UJ-22

Губернатор Богомаз: В Брянской области сбито три беспилотника самолётного типа

Над Брянском этим утром было сбито три беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщил в четверг, 31 августа, губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет. На месте работают оперативные службы.

"В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбито три беспилотных летательных аппарата", проинформировал Богомаз.

Жители Брянска заметили в небе третий беспилотник, похожий на дрон-камикадзе UJ-22. Видео © SHOT

Между тем жители Брянска заметили в небе третий беспилотник, похожий на дрон-камикадзе UJ-22. Кадры с летательным аппаратом опубликовал SHOT. Предварительно, он был сбит силами ПВО. Отметим, что та же модель дрона в июне врезалась в офисное здание в Воронеже.

В Вашингтоне заявили, что "не поощряют" атаки ВСУ по территории России

В Вашингтоне заявили, что "не поощряют" атаки ВСУ по территории России

Напомним, что сегодня утром силы противовоздушной обороны также пресекли попытку украинского беспилотника атаковать объекты в Московской области. В Минобороны России уточнили, что БПЛА самолётного типа был уничтожен в небе над Воскресенским районом. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, пострадавших и разрушений удалось избежать.

Обложка ©

SHOT

Марина Калегина
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров