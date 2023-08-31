Над Брянском сбили три беспилотника. Среди них, предположительно, дрон-камикадзе UJ-22

Над Брянском этим утром было сбито три беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщил в четверг, 31 августа, губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет. На месте работают оперативные службы.

"В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбито три беспилотных летательных аппарата", — проинформировал Богомаз.

Жители Брянска заметили в небе третий беспилотник, похожий на дрон-камикадзе UJ-22. Видео © SHOT

Между тем жители Брянска заметили в небе третий беспилотник, похожий на дрон-камикадзе UJ-22. Кадры с летательным аппаратом опубликовал SHOT. Предварительно, он был сбит силами ПВО. Отметим, что та же модель дрона в июне врезалась в офисное здание в Воронеже.