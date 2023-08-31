Минобороны: Силы ПВО уничтожили БПЛА над Воскресенским районом Подмосковья

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили атаку украинского беспилотника в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"Утром 31 августа пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как уточнили в министерстве, дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен в небе над Воскресенским районом Подмосковья.