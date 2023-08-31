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31 августа, 05:25

Минобороны: Силы ПВО уничтожили БПЛА над Воскресенским районом Подмосковья

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили атаку украинского беспилотника в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"Утром 31 августа пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как уточнили в министерстве, дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен в небе над Воскресенским районом Подмосковья.

Минобороны отчиталось о пресечении атаки дронов над Брянской областью и Крымом

Минобороны отчиталось о пресечении атаки дронов над Брянской областью и Крымом

Напомним, ранее об уничтожении дрона в столичном регионе сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что беспилотник летел по направлению к столице. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы.

Обложка ©

Pixabay

Николь Вербер
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