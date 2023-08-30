В Вашингтоне заявили, что "не поощряют" атаки ВСУ по территории России

Соединённые Штаты по-прежнему не поощряют атаки Вооружённых сил Украины по территории России. Такое заявление сделал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Мы по-прежнему не поощряем ударов внутри России и не содействуем им", — приводит РИА "Новости" его слова.