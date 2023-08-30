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30 августа, 14:45

В Вашингтоне заявили, что "не поощряют" атаки ВСУ по территории России

Кирби: Белый дом по-прежнему не поощряет удары ВСУ по России

Соединённые Штаты по-прежнему не поощряют атаки Вооружённых сил Украины по территории России. Такое заявление сделал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Мы по-прежнему не поощряем ударов внутри России и не содействуем им", — приводит РИА "Новости" его слова.

Атаковавшие аэропорт Пскова дроны могли прилететь из третьей страны, допустил эксперт

Атаковавшие аэропорт Пскова дроны могли прилететь из третьей страны, допустил эксперт

Ранее сообщалось о попытке массовой атаки дронов в Центральном федеральном округе (ЦФО). Один из этих БПЛА был сбит в Рузском районе Подмосковья. Позднее Лайф опубликовал кадры с места уничтожения дрона в Подмосковье. Как оказалось, БПЛА влетел в дерево у жилых домов и сдетонировал. Кроме того, несколько попыток атаковать ВСУ предприняли в Брянской области, в Орловской и в Рязанской. Также в Калужской области дрон упал в резервуар для нефтепродуктов, а в Псковской — на аэродром.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Светлана Оперук
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