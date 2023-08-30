Самолёты Ил-76 загорелись после атаки беспилотников на аэропорт в Пскове
МЧС: При атаке украинских БПЛА на аэропорт Пскова загорелись самолёты Ил-76
Для ликвидации возгорания самолётов в Пскове было привлечено более 60 человек и 21 единица спецтехники. Обложка © МЧС Псковской области
В результате атаки беспилотников на Псковский аэропорт загорелись военно-транспортные самолёты Ил-76. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, не уточнив их количество.
"29 августа в 23:28 поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации Ил-76 в Пскове", — сказано в сообщении.
Уточняется, что для ликвидации возгорания было привлечено более 60 человек и 21 единица спецтехники.
Ранее Лайф рассказывал, что ночью на Псковский аэропорт была совершена атака беспилотников. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, её отразили военные Министерства обороны РФ. После атаки на территории аэропорта произошёл пожар, который на данный момент локализован. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. В аэропорту отменены все рейсы.