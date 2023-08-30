Самолёты Ил-76 загорелись после атаки беспилотников на аэропорт в Пскове

В результате атаки беспилотников на Псковский аэропорт загорелись военно-транспортные самолёты Ил-76. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, не уточнив их количество.

"29 августа в 23:28 поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации Ил-76 в Пскове", — сказано в сообщении.

Уточняется, что для ликвидации возгорания было привлечено более 60 человек и 21 единица спецтехники.