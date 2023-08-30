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29 августа, 23:45

В аэропорту Пскова после атаки беспилотников отменили все рейсы

Ведерников: В аэропорту Пскова отменят рейсы на 30 августа для оценки повреждений

Для анализа повреждений взлетно-посадочной полосы (ВПП) после атаки беспилотников 30 августа в аэропорту Пскова отменят все рейсы. Как уточнил губернатор региона Михаил Ведерников, по предварительным данным, серьёзных повреждений нет.

Комментарий губернатора Михаила Ведерникова об атаке беспилотников на Псковский аэропорт. Видео © t.me / Михаил Ведерников

"Принято решение об отмене всех рейсов на завтра (то есть, уже на сегодня, на 30.08.23) до выяснения характера возможного повреждения ВПП. По предварительным оценкам ничего серьёзного, но ночью в этом убедиться сложно", — пояснил губернатор и добавил, что при отсутствии повреждений аэропорт возобновит работу в четверг.

Также известно, что возгорание на аэропорту локализовано. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

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Ранее Лайф рассказывал, что ночью на Псковский аэропорт была совершена атака беспилотников. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, её отразили военные Министерства обороны РФ.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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