В аэропорту Пскова после атаки беспилотников отменили все рейсы
Ведерников: В аэропорту Пскова отменят рейсы на 30 августа для оценки повреждений
Для анализа повреждений взлетно-посадочной полосы (ВПП) после атаки беспилотников 30 августа в аэропорту Пскова отменят все рейсы. Как уточнил губернатор региона Михаил Ведерников, по предварительным данным, серьёзных повреждений нет.
Комментарий губернатора Михаила Ведерникова об атаке беспилотников на Псковский аэропорт. Видео © t.me / Михаил Ведерников
"Принято решение об отмене всех рейсов на завтра (то есть, уже на сегодня, на 30.08.23) до выяснения характера возможного повреждения ВПП. По предварительным оценкам ничего серьёзного, но ночью в этом убедиться сложно", — пояснил губернатор и добавил, что при отсутствии повреждений аэропорт возобновит работу в четверг.
Также известно, что возгорание на аэропорту локализовано. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее Лайф рассказывал, что ночью на Псковский аэропорт была совершена атака беспилотников. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, её отразили военные Министерства обороны РФ.
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