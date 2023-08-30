В аэропорту Пскова после атаки беспилотников отменили все рейсы

Для анализа повреждений взлетно-посадочной полосы (ВПП) после атаки беспилотников 30 августа в аэропорту Пскова отменят все рейсы. Как уточнил губернатор региона Михаил Ведерников, по предварительным данным, серьёзных повреждений нет.

"Принято решение об отмене всех рейсов на завтра (то есть, уже на сегодня, на 30.08.23) до выяснения характера возможного повреждения ВПП. По предварительным оценкам ничего серьёзного, но ночью в этом убедиться сложно", — пояснил губернатор и добавил, что при отсутствии повреждений аэропорт возобновит работу в четверг.