Лайф публикует кадры с места уничтожения дрона в Подмосковье
SHOT: Сбитый в Подмосковье БПЛА влетел в дерево у жилых домов и сдетонировал
Дом в Подмосковье, получивший повреждения из-за сбитого дрона. Обложка © Telegram / SHOT
Один из беспилотников, который удалось сбить рано утром 30 августа в Подмосковье, упал в деревне Лукино. Как сообщает телеграм-канал SHOT, его подавили средствами РЭБ.
В результате дрон влетел в дерево между жилыми домами и сдетонировал, однако не загорелся. Из людей никто не пострадал, но один забор получил повреждения, а также в четырёх домах выбило стёкла.
Напомним, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке массовой атаки дронов в Центральном федеральном округе (ЦФО). Один из этих БПЛА был сбит в Рузском районе Подмосковья. Беспокойная ночь выдалась и в других регионах России. Так, дроны атаковали аэропорт в Пскове, а над Брянской и Орловской областями удалось сбить три БПЛА, потом ещё и под Калугой уничтожили один беспилотник. ВСУ пытались атаковать и Рязанскую область — там сбили два дрона. Очевидцы сняли момент взрыва.