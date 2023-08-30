Лайф публикует кадры с места уничтожения дрона в Подмосковье

Один из беспилотников, который удалось сбить рано утром 30 августа в Подмосковье, упал в деревне Лукино. Как сообщает телеграм-канал SHOT , его подавили средствами РЭБ.

В результате дрон влетел в дерево между жилыми домами и сдетонировал, однако не загорелся. Из людей никто не пострадал, но один забор получил повреждения, а также в четырёх домах выбило стёкла.