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30 августа, 06:59

Лайф публикует кадры с места уничтожения дрона в Подмосковье

SHOT: Сбитый в Подмосковье БПЛА влетел в дерево у жилых домов и сдетонировал

<p>Дом в Подмосковье, получивший повреждения из-за сбитого дрона. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/56318" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Дом в Подмосковье, получивший повреждения из-за сбитого дрона. Обложка © Telegram / SHOT

Один из беспилотников, который удалось сбить рано утром 30 августа в Подмосковье, упал в деревне Лукино. Как сообщает телеграм-канал SHOT, его подавили средствами РЭБ.

  • Забор в Подмосковье, получивший повреждения из-за сбитого дрона. Фото © Telegram / SHOT
    Забор в Подмосковье, получивший повреждения из-за сбитого дрона. Фото © Telegram / SHOT
  • Обломок БПЛА в Подмосковье. Фото © Telegram / SHOT
    Обломок БПЛА в Подмосковье. Фото © Telegram / SHOT
  • Обломок БПЛА в Подмосковье. Фото © Telegram / SHOT
    Обломок БПЛА в Подмосковье. Фото © Telegram / SHOT
  • Обломок БПЛА в Подмосковье. Фото © Telegram / SHOT
    Обломок БПЛА в Подмосковье. Фото © Telegram / SHOT
  • Обломок БПЛА в Подмосковье. Фото © Telegram / SHOT
    Обломок БПЛА в Подмосковье. Фото © Telegram / SHOT

Забор в Подмосковье, получивший повреждения из-за сбитого дрона. Фото © Telegram / SHOT

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В результате дрон влетел в дерево между жилыми домами и сдетонировал, однако не загорелся. Из людей никто не пострадал, но один забор получил повреждения, а также в четырёх домах выбило стёкла.

Два украинских беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянской области

Два украинских беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянской области

Напомним, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке массовой атаки дронов в Центральном федеральном округе (ЦФО). Один из этих БПЛА был сбит в Рузском районе Подмосковья. Беспокойная ночь выдалась и в других регионах России. Так, дроны атаковали аэропорт в Пскове, а над Брянской и Орловской областями удалось сбить три БПЛА, потом ещё и под Калугой уничтожили один беспилотник. ВСУ пытались атаковать и Рязанскую область — там сбили два дрона. Очевидцы сняли момент взрыва.

Светлана Оперук
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