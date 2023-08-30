Атаковавшие аэропорт Пскова дроны могли прилететь из третьей страны, допустил эксперт

Ночная атака украинских беспилотников на аэропорт Пскова могла быть совершена не с территории Украины, а из Латвии или Эстонии. Такую версию не исключил эксперт по БПЛА и руководитель РИК Калужской области, а также участник СВО с позывным Депутат Дмитрий Афанасьев.

Расстояние от Пскова до границы с Украиной по прямой составляет более 600 километров. При этом до границы с Латвией 50 километров, а до Эстонии — менее 30. В связи с этим появилась версия, что запуск дронов мог быть осуществлён с территории третьих стран или из нейтральных вод. При этом, по его словам, более точную оценку по месту запуска могут дать только специалисты, которые видят тип дрона.