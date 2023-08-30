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30 августа, 14:19

Атаковавшие аэропорт Пскова дроны могли прилететь из третьей страны, допустил эксперт

Эксперт Афанасьев допустил, что атака БПЛА на аэропорт Пскова была не из Украины

<p>Атака дронов на аэропорт Пскова. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/plnpskov/35734" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Псковская лента новостей</a></p>

Атака дронов на аэропорт Пскова. Обложка © t.me / Псковская лента новостей

Ночная атака украинских беспилотников на аэропорт Пскова могла быть совершена не с территории Украины, а из Латвии или Эстонии. Такую версию не исключил эксперт по БПЛА и руководитель РИК Калужской области, а также участник СВО с позывным Депутат Дмитрий Афанасьев.

Расстояние от Пскова до границы с Украиной по прямой составляет более 600 километров. При этом до границы с Латвией 50 километров, а до Эстонии — менее 30. В связи с этим появилась версия, что запуск дронов мог быть осуществлён с территории третьих стран или из нейтральных вод. При этом, по его словам, более точную оценку по месту запуска могут дать только специалисты, которые видят тип дрона.

"Потому что у нас есть размер беспилотника, есть его скорость, есть путь полёта, понимание, как он огибает ландшафт, какая теплоотдача. Ещё есть масса физических величин, которые используются при полёте", — пояснил Афанасьев в беседе с "Царьградом".

В Пскове устранили последствия ночной атаки дронов

В Пскове устранили последствия ночной атаки дронов

Напомним, минувшей ночью на аэропорт Пскова была совершена атака беспилотников. Как сообщил губернатор, её отразили военные Минобороны РФ. В результате атаки загорелись военно-транспортные самолёты Ил-76. Пожар уже удалось потушить, однако в аэропорту отменили все рейсы.

Иван Косицын
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