В Пскове устранили последствия ночной атаки дронов

Ведерников заявил, что последствия ночной атаки на аэропорт Пскова уже устранены. Видео © Telegram / MV_007_Pskov

"Последствия атаки устранены. Жертв и пострадавших нет, все возгорания локализованы. Ущерб сейчас оценивается профильными ведомствами", — сказал Ведерников в видеообращении к местным жителям.

Глава региона отметил, что аэропорт будет закрыт до завершения следственных мероприятий. Предполагается, что работа воздушной гавани будет возобновлена уже завтра, 31 августа. По предварительным данным, взлётно-посадочная полоса после атаки дронов осталась в нормативном состоянии, добавил губернатор.