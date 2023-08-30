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30 августа, 12:10

В Пскове устранили последствия ночной атаки дронов

Губернатор Ведерников: Последствия ночной атаки на аэропорт Пскова устранены

<p>Атака дронов на аэропорт Пскова. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/plnpskov/35734" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Псковская лента новостей</a></p>

Атака дронов на аэропорт Пскова. Обложка © Telegram / Псковская лента новостей

Последствия ночной атаки украинских беспилотников на аэропорт Пскова успешно устранены, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Ведерников заявил, что последствия ночной атаки на аэропорт Пскова уже устранены. Видео © Telegram / MV_007_Pskov

"Последствия атаки устранены. Жертв и пострадавших нет, все возгорания локализованы. Ущерб сейчас оценивается профильными ведомствами", — сказал Ведерников в видеообращении к местным жителям.

Глава региона отметил, что аэропорт будет закрыт до завершения следственных мероприятий. Предполагается, что работа воздушной гавани будет возобновлена уже завтра, 31 августа. По предварительным данным, взлётно-посадочная полоса после атаки дронов осталась в нормативном состоянии, добавил губернатор.

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Напомним, минувшей ночью на аэропорт Пскова была совершена атака беспилотников. Как сообщил губернатор, её отразили военные Министерства обороны РФ. В результате атаки загорелись военно-транспортные самолёты Ил-76. Пожар потушили, однако в аэропорту до сих пор отменены все рейсы.

Наталья Исакова
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