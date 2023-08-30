В Пскове устранили последствия ночной атаки дронов
Губернатор Ведерников: Последствия ночной атаки на аэропорт Пскова устранены
Атака дронов на аэропорт Пскова. Обложка © Telegram / Псковская лента новостей
Последствия ночной атаки украинских беспилотников на аэропорт Пскова успешно устранены, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Ведерников заявил, что последствия ночной атаки на аэропорт Пскова уже устранены. Видео © Telegram / MV_007_Pskov
"Последствия атаки устранены. Жертв и пострадавших нет, все возгорания локализованы. Ущерб сейчас оценивается профильными ведомствами", — сказал Ведерников в видеообращении к местным жителям.
Глава региона отметил, что аэропорт будет закрыт до завершения следственных мероприятий. Предполагается, что работа воздушной гавани будет возобновлена уже завтра, 31 августа. По предварительным данным, взлётно-посадочная полоса после атаки дронов осталась в нормативном состоянии, добавил губернатор.
Напомним, минувшей ночью на аэропорт Пскова была совершена атака беспилотников. Как сообщил губернатор, её отразили военные Министерства обороны РФ. В результате атаки загорелись военно-транспортные самолёты Ил-76. Пожар потушили, однако в аэропорту до сих пор отменены все рейсы.