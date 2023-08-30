Песков: Путин оперативно получает всю информацию, в том числе и об атаке дронов
Президент РФ Владимир Путин постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с СВО, это касается и атаки украинских беспилотников, в том числе на аэропорт в Пскове. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Разумеется, Верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией как в рамках самой СВО, так и вокруг операции", — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что информация относительно атак дронов также незамедлительно доводится до сведения Путина.
Ранее сообщалось о попытке массовой атаки дронов в Центральном федеральном округе (ЦФО). Один из этих БПЛА был сбит в Рузском районе Подмосковья. Позднее Лайф опубликовал кадры с места уничтожения дрона в Подмосковье. Как оказалось, БПЛА влетел в дерево у жилых домов и сдетонировал. Кроме того, несколько попыток атаковать ВСУ предприняли в Брянской области, в Калужской области дрон упал в резервуар для нефтепродуктов, а в Псковской — на аэродром.