Песков: Путин оперативно получает всю информацию, в том числе и об атаке дронов

Президент РФ Владимир Путин постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с СВО, это касается и атаки украинских беспилотников, в том числе на аэропорт в Пскове. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, Верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией как в рамках самой СВО, так и вокруг операции", — сказал представитель Кремля.