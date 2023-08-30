В Кремле словами "будем продолжать СВО" прокомментировали ночной налёт дронов

Россия продолжит вести специальную военную операцию, чтобы искоренить террористическую угрозу со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые атаки дронов на гражданские объекты на территории России.

Новую серию таких ударов, нанесённых минувшей ночью, Песков расценил как продолжение "террористической активности киевского режима".

"Подавляющее большинство беспилотников летят именно в гражданские объекты. Мы продолжаем и будем продолжать СВО с тем, чтобы искоренить подобную угрозу для нас", — сказал Песков.