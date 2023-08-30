В Кремле словами "будем продолжать СВО" прокомментировали ночной налёт дронов
Песков: Россия продолжит СВО, чтобы снять террористическую угрозу от Украины
Россия продолжит вести специальную военную операцию, чтобы искоренить террористическую угрозу со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые атаки дронов на гражданские объекты на территории России.
Новую серию таких ударов, нанесённых минувшей ночью, Песков расценил как продолжение "террористической активности киевского режима".
"Подавляющее большинство беспилотников летят именно в гражданские объекты. Мы продолжаем и будем продолжать СВО с тем, чтобы искоренить подобную угрозу для нас", — сказал Песков.
Напомним, минувшей ночью в Калужской области были уничтожены два беспилотника: один сбит над территорией Сухиничского района, а второй попал в пустой резервуар для нефтепродуктов в Дзержинском районе. В Брянской области силы ПВО сбили три украинских дрона. В Пскове в результате попадания беспилотников в аэродром загорелись военно-транспортные самолёты.
ТАСС / Алексей Коновалов