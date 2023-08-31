Пятая за день атака ВСУ отражена в Брянской области
Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью
Cредствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, сообщает Минобороны РФ.
Жители Брянска публикуют кадры взрывов над городом. Видео © SHOT
"31 августа около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ", – уточнили в министерстве. Дрон был сбит дежурными средствами ПВО
Сегодня утром в небе над Брянском сбили сразу три украинских беспилотника. По словам губернатора области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений не было. А в 12:00 мск была пресечена очередная попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по региону.
ТАСС / Алексей Коновалов