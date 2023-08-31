ФСБ показала арсенал, изъятый у украинских диверсантов в Брянской области
ФСБ РФ показала боевой арсенал, изъятый у украинских диверсантов в Брянской области. Судя по кадрам, в их распоряжении были автоматы американского производства и мощные взрывные устройства.
Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, у каждого члена ДРГ с собой был внушительный багаж вооружений: автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения.
Арсенал оружия и боеприпасов, изъятый у украинских диверсантов в Брянской области. Видео © ФСБ РФ
По данным ФСБ, группа диверсантов состояла из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны и Службы специальных операций. Их остановили в Навлинском районе Брянской области.
Напомним, сотрудники Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел РФ и Росгвардии провели совместную операцию, в результате которой удалось уничтожить двух диверсантов, ещё пятеро были задержаны. Как выяснили российские силовики, группа противника планировала совершить теракты на территории России, в частности, на энергетических объектах.
ФСБ РФ