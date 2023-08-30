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30 августа, 14:37

Губернатор рассказал, когда подвергшийся ударам дронов аэропорт Пскова возобновит работу

Ведерников: Аэропорт Пскова с четверга возобновит работу в штатном режиме

Работа аэропорта Пскова, который минувшей ночью атаковали украинские беспилотники, будет возобновлена уже завтра, 31 августа. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Губернатор Михаил Ведерников — о работе аэропорта Пскова. Видео © Telegram / MV_007_Pskov

"С завтрашнего дня аэропорт возобновляет работу в штатном режиме", — сказал Ведерников в видеообращении к местным жителям.

По его словам, последствия атаки беспилотников на воздушную гавань уже устранены, жертв и пострадавших нет, ущерб ещё оценивается.

В Пскове устранили последствия ночной атаки дронов

В Пскове устранили последствия ночной атаки дронов

Напомним, минувшей ночью на аэропорт Пскова была совершена атака беспилотников. Как сообщил губернатор, её отразили военные Министерства обороны РФ. В результате атаки загорелись военно-транспортные самолёты Ил-76.

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Telegram / Псковская лента новостей

Наталья Исакова
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