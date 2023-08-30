Губернатор рассказал, когда подвергшийся ударам дронов аэропорт Пскова возобновит работу
Ведерников: Аэропорт Пскова с четверга возобновит работу в штатном режиме
Работа аэропорта Пскова, который минувшей ночью атаковали украинские беспилотники, будет возобновлена уже завтра, 31 августа. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Губернатор Михаил Ведерников — о работе аэропорта Пскова. Видео © Telegram / MV_007_Pskov
"С завтрашнего дня аэропорт возобновляет работу в штатном режиме", — сказал Ведерников в видеообращении к местным жителям.
По его словам, последствия атаки беспилотников на воздушную гавань уже устранены, жертв и пострадавших нет, ущерб ещё оценивается.
Напомним, минувшей ночью на аэропорт Пскова была совершена атака беспилотников. Как сообщил губернатор, её отразили военные Министерства обороны РФ. В результате атаки загорелись военно-транспортные самолёты Ил-76.
Telegram / Псковская лента новостей