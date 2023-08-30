Губернатор рассказал, когда подвергшийся ударам дронов аэропорт Пскова возобновит работу

Работа аэропорта Пскова, который минувшей ночью атаковали украинские беспилотники, будет возобновлена уже завтра, 31 августа. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Губернатор Михаил Ведерников — о работе аэропорта Пскова. Видео © Telegram / MV_007_Pskov

"С завтрашнего дня аэропорт возобновляет работу в штатном режиме", — сказал Ведерников в видеообращении к местным жителям.