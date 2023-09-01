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1 сентября, 07:45

Город Курчатов атаковал один, а не два дрона. Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская АЭС в Курчатове работает в штатном режиме после атаки беспилотника

<p>Курская АЭС. Обложка © Телеграм-канал<a href="https://t.me/kunpp46/3090" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Курская АЭС"</a></p>

Курская АЭС. Обложка © Телеграм-канал "Курская АЭС"

Город Курчатов атаковал один, а не два дрона, информацию уточнил губернатор Курской области Роман Старовойт. А в администрации станции добавили, что Курская АЭС работает в штатном режиме.

"Курская АЭС работает в штатном режиме... Радиационный фон на Курской АЭС и в районе её расположения находится на уровне природного", — говорится в сообщении станции.

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Напомним, что утром 1 сентября Роман Старовойт сообщил об атаке двух беспилотников на атомград Курчатов. Позже глава Курской области уточнил, что падение второго БПЛА не подтверждено: первый дрон был ошибочно принят за ещё один. В результате атаки повреждено нежилое здание. Среди жителей пострадавших нет.

Александра Вишнякова
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