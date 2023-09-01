Город Курчатов атаковал один, а не два дрона. Курская АЭС работает в штатном режиме

Город Курчатов атаковал один, а не два дрона, информацию уточнил губернатор Курской области Роман Старовойт. А в администрации станции добавили, что Курская АЭС работает в штатном режиме.

"Курская АЭС работает в штатном режиме... Радиационный фон на Курской АЭС и в районе её расположения находится на уровне природного", — говорится в сообщении станции.