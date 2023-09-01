Лайф публикует эксклюзивные фото обломков дрона "Бобёр", сбитого в Подмосковье

В распоряжении SHOT оказались эксклюзивные фото обломков украинского БПЛА "Бобёр", сбитого утром 1 сентября в Подмосковье.

Фрагменты дрона разбросало в радиусе полутора километров в лесополосе, вдалеке от жилых домов. Никто не пострадал, повреждений нет.