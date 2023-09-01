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1 сентября, 08:37

Лайф публикует эксклюзивные фото обломков дрона "Бобёр", сбитого в Подмосковье

Опубликованы фото украинского беспилотника, сбитого утром в Подмосковье

<p>Обломки украинского беспилотника "Бобёр", сбитого 1 сентября в Подмосковье. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/56422?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обломки украинского беспилотника "Бобёр", сбитого 1 сентября в Подмосковье. Фото © SHOT

В распоряжении SHOT оказались эксклюзивные фото обломков украинского БПЛА "Бобёр", сбитого утром 1 сентября в Подмосковье.

Обломки украинского беспилотника "Бобёр", сбитого 1 сентября в Подмосковье. Фото © SHOT

Обломки украинского беспилотника "Бобёр", сбитого 1 сентября в Подмосковье. Фото © SHOT

Обломки украинского беспилотника "Бобёр", сбитого 1 сентября в Подмосковье. Фото © SHOT

Обломки украинского беспилотника "Бобёр", сбитого 1 сентября в Подмосковье. Фото © SHOT

Обломки украинского беспилотника "Бобёр", сбитого 1 сентября в Подмосковье. Фото © SHOT

Обломки украинского беспилотника "Бобёр", сбитого 1 сентября в Подмосковье. Фото © SHOT

Фрагменты дрона разбросало в радиусе полутора километров в лесополосе, вдалеке от жилых домов. Никто не пострадал, повреждений нет.

Появилось ещё одно видео с моментом уничтожения украинского дрона в Подмосковье

Появилось ещё одно видео с моментом уничтожения украинского дрона в Подмосковье

Напомним, об уничтожении украинского БПЛА сегодня утром сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это был дрон-камикадзе "Бобёр", его заметили около деревни Морозово Раменского района примерно в 6:47.

Александра Вишнякова
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