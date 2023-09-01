Появилось ещё одно видео с моментом уничтожения украинского дрона в Подмосковье

На кадрах виден пролетающий беспилотник, после чего его сбивают в небе, слышен грохот взрыва. "Бобёр" двигался примерно со скоростью 120–150 км/ч, аппарат способен нести несколько килограммов взрывчатки.

Напомним, об уничтожении украинского БПЛА сегодня утром сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, разрушений и пострадавших нет. Это был дрон-камикадзе "Бобёр", его заметили около деревни Морозово Раменского района примерно в 6:47. Беспилотник уничтожен силами ПВО.