Появилось ещё одно видео с моментом уничтожения украинского дрона в Подмосковье
Очевидцы делятся новыми кадрами уничтожения украинского дрона-камикадзе "Бобёр", который был сбит силами ПВО вблизи подмосковных Люберец. Видео публикует SHOТ.
Момент уничтожения украинского дрона у подмосковных Люберец. Видео © t.me / SHOT
На кадрах виден пролетающий беспилотник, после чего его сбивают в небе, слышен грохот взрыва. "Бобёр" двигался примерно со скоростью 120–150 км/ч, аппарат способен нести несколько килограммов взрывчатки.
Напомним, об уничтожении украинского БПЛА сегодня утром сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, разрушений и пострадавших нет. Это был дрон-камикадзе "Бобёр", его заметили около деревни Морозово Раменского района примерно в 6:47. Беспилотник уничтожен силами ПВО.
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