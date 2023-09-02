Военные пресекли очередную попытку Киева ударить по территории РФ беспилотниками
Минобороны: Два украинских беспилотника уничтожены в Белгородской области
ВСУ пытались нанести удар по территории России с помощью беспилотников. Атака была отражена, сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, два дрона самолётного типа были уничтожены в Белгородской области сегодня утром. О пострадавших и каких-либо повреждениях не сообщается.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле нескольких посёлков в регионе со стороны ВСУ. Так, под удар попали сёла Климово и Курковичи. Никто не пострадал.
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