Военные пресекли очередную попытку Киева ударить по территории РФ беспилотниками

ВСУ пытались нанести удар по территории России с помощью беспилотников. Атака была отражена, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, два дрона самолётного типа были уничтожены в Белгородской области сегодня утром. О пострадавших и каких-либо повреждениях не сообщается.