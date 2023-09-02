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2 сентября, 06:43

ВСУ обстреляли два села в Брянской области

Богомаз: ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области, повреждён дом

ВСУ сегодня утром обстреляли два посёлка в Брянской области — Климово и Курковичи. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли посёлок Климово. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", — написал он в своём телеграм-канале.

В результате обстрела села Курковичи в Стародубском районе пострадавших также нет. При этом оказался частично повреждён один жилой дом.

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А утром 31 августа над Брянском были сбиты три украинских беспилотника. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Около полудня была пресечена четвёртая попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа. Пятый беспилотник над территорией Брянской области был уничтожен около девяти вечера, а шестой — в районе одиннадцати.

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ТАСС / Алексей Коновалов (архивное фото)

Николь Вербер
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