ВСУ обстреляли два села в Брянской области

ВСУ сегодня утром обстреляли два посёлка в Брянской области — Климово и Курковичи. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли посёлок Климово. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", — написал он в своём телеграм-канале.