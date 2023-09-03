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3 сентября, 08:30

Посёлок в Белгородской области попал под обстрел ВСУ второй день подряд

Гладков: ВСУ утром 3 сентября обстреляли посёлок Уразово в Белгородской области

Украинские войска утром 3 сентября обстреляли посёлок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал.

В телеграм-канале он уточнил, что при обстреле были повреждены четыре частных дома и легковой автомобиль.

"На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба", — заключил Гладков.

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Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли посёлок Уразово в Белгородской области. Местных жителей просили спуститься в укрытия. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в результате удара со стороны украинских военных один человек погиб, ещё двое получили ранения.

Обложка ©

T.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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