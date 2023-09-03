Посёлок в Белгородской области попал под обстрел ВСУ второй день подряд

Украинские войска утром 3 сентября обстреляли посёлок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал.

В телеграм-канале он уточнил, что при обстреле были повреждены четыре частных дома и легковой автомобиль.

"На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба", — заключил Гладков.