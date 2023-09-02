Жителей белгородского посёлка просят спуститься в укрытия после атаки ВСУ с одним погибшим
SHOT: ВСУ обстреляли Уразово Белгородской области, ранены два человека
Последствия обстрела ВСУ в селе Уразово Белгородской области. Обложка © t.me / SHOT
В результате обстрела ВСУ в посёлке Уразово Белгородской области пострадали двое, по предварительной информации, есть один погибший. Об этом сообщает SHOT.
По данным канала, по центру посёлка нанесли уже шесть ударов из РСЗО. Жителей просят спуститься в укрытия.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Украина с утра обстреляла Трубчевский район. Частичные разрушения получили семь жилых домовладений.