Жителей белгородского посёлка просят спуститься в укрытия после атаки ВСУ с одним погибшим

В результате обстрела ВСУ в посёлке Уразово Белгородской области пострадали двое, по предварительной информации, есть один погибший. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, по центру посёлка нанесли уже шесть ударов из РСЗО. Жителей просят спуститься в укрытия.