Число раненных при обстреле Донецка и Горловки со стороны ВСУ достигло 16
Число раненных при обстреле Донецка и Горловки со стороны ВСУ выросло до 16, сообщили в оперативных службах региона. Так, десять из них пострадали в центре республиканской столицы, трое — в Кировском районе города, двое — в Петровском и один подросток — в Горловке.
"За день под обстрелами со стороны ВСУ в Донецке и Горловке ранено 16 человек, в том числе подросток. 17-я по счёту — шестилетняя погибшая девочка", — рассказали там ТАСС.
Напомним, сегодня ВСУ нанесли массированный удар по Донецку, атака центра города началась в самый час пик. Всего противник выпустил 15 ракет из РСЗО. Мэр Алексей Кулемзин публиковал фото последствий обстрела. По его словам, один из снарядов попал в частный дом, ещё несколько строений получили повреждения. К сожалению, погибла девочка, она получила серьёзные ранения.
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