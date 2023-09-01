Число раненных при обстреле Донецка и Горловки со стороны ВСУ выросло до 16, сообщили в оперативных службах региона. Так, десять из них пострадали в центре республиканской столицы, трое — в Кировском районе города, двое — в Петровском и один подросток — в Горловке.