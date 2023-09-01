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1 сентября, 16:46

Число раненых при обстреле Донецка и Горловки со стороны ВСУ достигло 16

Число раненых при обстреле Донецка и Горловки со стороны ВСУ выросло до 16, сообщили в оперативных службах региона. Так, десять из них пострадали в центре республиканской столицы, трое — в Кировском районе города, двое — в Петровском и один подросток — в Горловке.

"За день под обстрелами со стороны ВСУ в Донецке и Горловке ранены 16 человек, в том числе подросток. 17-я по счету шестилетняя погибшая девочка",рассказали там ТАСС.

Более 10 человек ранены при прямом попадании снаряда в ТЦ в центре Донецка

Более 10 человек ранены при прямом попадании снаряда в ТЦ в центре Донецка

Напомним, сегодня ВСУ нанесли массированный удар по Донецку, атака центра города началась в самый час пик. Всего противник выпустил 15 ракет из РСЗО. Мэр Алексей Кулемзин публиковал фото последствий обстрела. По его словам, один из снарядов попал в частный дом, ещё несколько строений получили повреждения. К сожалению, погибла девочка, она получила серьёзные ранения.

Обложка ©

Getty Images / Wojciech Grzedzinski

Матвей Константинов
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