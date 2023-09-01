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1 сентября, 12:41

Более 10 человек ранены при прямом попадании снаряда в ТЦ в центре Донецка

<p>ВСУ обстреляли центр Донецка. Фото © t.me / <a href="https://t.me/kulemzin_donetsk/20923" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей кулемZин</a></p>

ВСУ обстреляли центр Донецка. Фото © t.me / Алексей кулемZин

Более десяти человек получили ранения после того, как украинские военные нанесли удар по центру Донецка, зафиксировано прямое попадание снаряда по ТРЦ "Донецк Сити". Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"По предварительным данным, более десяти пострадавших, среди которых тяжелораненый ребёнок шести лет. К сожалению, число может увеличиться", — говорится в тексте.

ВСУ обстреляли центр Донецка. Фото © t.me / Алексей кулемZин

ВСУ обстреляли центр Донецка. Фото © t.me / Алексей кулемZин

ВСУ обстреляли центр Донецка. Фото © t.me / Алексей кулемZин

ВСУ обстреляли центр Донецка. Фото © t.me / Алексей кулемZин

ВСУ обстреляли центр Донецка. Фото © t.me / Алексей кулемZин

ВСУ обстреляли центр Донецка. Фото © t.me / Алексей кулемZин

Там уточняется, что ВСУ обстреляли район в самый час пик, когда здесь было много народа, всего выпущено 15 ракет РСЗО. Мэр города Алексей Кулемзин поделился снимками последствий украинского обстрела. Он также уточнил, что один из снарядов попал прямо в частный дом, а ещё несколько получили повреждения.

Десять человек ранены в ДНР при обстреле кассетными и зажигательными бомбами со стороны ВСУ

Десять человек ранены в ДНР при обстреле кассетными и зажигательными бомбами со стороны ВСУ

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли город прямо в День знаний. Один из снарядов попал в торговый центр в Киевском районе города. Также повреждены несколько частных домов.

Татьяна Миссуми
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