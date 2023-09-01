Снаряд ВСУ попал в здание ТРЦ "Донецк-Сити"
Вооружённые силы Украины обстреляли Донецк 1 сентября. Один из снарядов попал в торговый центр в Киевском районе города. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Киевского района произошло прямое попадание в здание ТРЦ "Донецк-Сити", повреждены также хозяйственные помещения", — написал он в телеграм-канале.
Также повреждён ряд частных домов в Киевском районе.
А накануне, 31 августа, территория ДНР, в частности Донецк, Горловка и Волновахский район, подверглась обстрелам со стороны ВСУ, использовавших как ствольную, так и реактивную артиллерию с применением зажигательных и кассетных снарядов. В результате пострадало 10 человек.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo