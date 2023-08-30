ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 августа 2023, 07:57
4023

ВСУ в ходе обстрела Донецка ударили по недостроенной многоэтажке

Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, зафиксировано попадание в многоэтажное недостроенное здание жилого комплекса.

Снаряд ВСУ попал в многоэтажку в Донецке. Видео © t.me / RtrDonetsk

"По уточнённой информации, в Ворошиловском районе прямое попадание в многоэтажное недостроенное здание жилого комплекса "Бульвар сити", — написал он в телеграм-канале.

Также атаке подвергся посёлок Александровка в пригороде Донецка. В результате удара ранения получила местная жительница 1972 года рождения.

Пушилин заявил, что ситуация в Артёмовске стабилизируется, фланги удерживаются
Пушилин заявил, что ситуация в Артёмовске стабилизируется, фланги удерживаются

Ранее Лайф публиковал видео уничтожения ракетным ударом воинского эшелона ВСУ с артиллерийскими боеприпасами на Донецком направлении.

BannerImage

t.me / RtrDonetsk

Иван Косицын
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar