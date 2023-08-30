ВСУ в ходе обстрела Донецка ударили по недостроенной многоэтажке

Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, зафиксировано попадание в многоэтажное недостроенное здание жилого комплекса.

Снаряд ВСУ попал в многоэтажку в Донецке. Видео © t.me / RtrDonetsk

"По уточнённой информации, в Ворошиловском районе прямое попадание в многоэтажное недостроенное здание жилого комплекса "Бульвар сити", — написал он в телеграм-канале.