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Регион
Опубликовано 29 августа 2023, 09:15
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Пушилин заявил, что ситуация в Артёмовске стабилизируется, фланги удерживаются

Ситуация в Артёмовске стабилизируется, фланги удаётся удерживать. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Удерживаются фланги, ситуация там уже стабилизируется", — отметил он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Также Пушилин отметил, что ВСУ подтягивают резервы к линии боевого соприкосновения в районе населённых пунктов Старомайорское и Урожайное.

"У нас две горячие точки на Южно-Донецком направлении. Это Урожайное и Старомайорское", — указал врио главы ДНР.

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При этом он уточнил, что ВСУ не имеют возможности закрепиться в Урожайном. Противнику просто "негде закрепляться" в этом населённом пункте, добавил Пушилин. Ещё одной горячей точкой в регионе врио главы республики назвал Приютное. Кроме того, он заметил, что обстановка в районе Марьинки остаётся прежней.

Ранее Лайф писал, что артиллеристы отряда спецназначения РФ "Викинг" ликвидировали пехоту ВСУ, попытавшуюся совершить контратаку в районе Клещеевки под Артёмовском.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Иван Косицын
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