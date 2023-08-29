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29 августа, 03:51

Артиллеристы спецназа уничтожили пехотинцев ВСУ под Артёмовском

РИА "Новости": Отряд спецназа "Викинг" ликвидировал группу ВСУ под Артёмовском

Артиллеристы отряда спецнназначения РФ "Викинг" ликвидировали пехоту ВСУ, попытавшуюся совершить контратаку в районе Клещеевки под Артёмовском. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении кадры.

Артиллеристы российского отряда спецнназначения "Викинг" ликвидировали пехоту ВСУ, попытавшуюся совершить контратаку в районе Клещеевки под Артёмовском. Видео © t.me / rian_ru

На видео можно рассмотреть, как расчёт БПЛА обнаружил живую силу противника, находившуюся в лесопосадке, и направил координаты артиллерии, после чего та нанесла точный удар по выявленной цели.

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VK / Минобороны России

Анатолий Симоненко
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