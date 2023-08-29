Артиллеристы спецназа уничтожили пехотинцев ВСУ под Артёмовском

Артиллеристы отряда спецназначения РФ "Викинг" ликвидировали пехоту ВСУ, попытавшуюся совершить контратаку в районе Клещеевки под Артёмовском. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении кадры.

Артиллеристы российского отряда спецназначения "Викинг" ликвидировали пехоту ВСУ, попытавшуюся совершить контратаку в районе Клещеевки под Артёмовском. Видео © t.me / rian_ru

На видео можно рассмотреть, как расчёт БПЛА обнаружил живую силу противника, находившуюся в лесопосадке, и направил координаты артиллерии, после чего та нанесла точный удар по выявленной цели.