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31 августа, 18:43

Десять человек ранены в ДНР при обстреле кассетными и зажигательными бомбами со стороны ВСУ

Пушилин: 10 человек ранены после обстрела ВСУ Донецка, Горловки и Волновахи

Территория Донецкой Народной Республики, в частности, Донецк, Горловка и Волновахский район подверглись обстрелам со стороны ВСУ, использовавших как ствольную, так и реактивную артиллерию, с применением зажигательных и кассетных снарядов. Об этом в своём телеграм-канале рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Донецк, Горловка, Волновахский район сегодня подверглись обстрелам со стороны ВФУ из ствольной и реактивной артиллерии крупного калибра с применением зажигательных и кассетных боеприпасов. В результате ранены десять мирных жителей", написал он.

Шестеро пострадали в Кировском районе Донецка, а четверо в Волновахском. У раненых разная степень вреда здоровью, всем им оказывают помощь врачи. Также обстрел повредил шесть домов в Киевском и Кировском районах Донецка и Никитовском районе Горловки.

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Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы успешно применили произведённое на Украине дальнобойное оружие. По его словам, дальность поражения целей составляет 700 километров.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Юрий Лысенко
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