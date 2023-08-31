Зеленский утверждает, что у Киева появилось своё оружие с дальностью поражения 700 км
Зеленский: ВСУ успешно применили оружие с дальностью поражения 700 км
Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы успешно применили произведённое на Украине дальнобойное оружие. По его словам, дальность поражения целей составляет 700 километров.
"Заслушали доклад Минстратегпрома о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 км", — написал Зеленский в телеграм-канале.
Другие подробности ни об оружии, ни о его цели не приводятся.
При этом ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнёры знают о намерении Киева наносить удары по территории Крыма и согласовали данное решение. В МИД РФ на это ответили, что Киев делает подобные заявления из-за провала контрнаступления.
Getty Images / STR