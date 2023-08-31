Зеленский утверждает, что у Киева появилось своё оружие с дальностью поражения 700 км

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы успешно применили произведённое на Украине дальнобойное оружие. По его словам, дальность поражения целей составляет 700 километров.

"Заслушали доклад Минстратегпрома о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 км", — написал Зеленский в телеграм-канале.