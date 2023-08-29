В офисе Зеленского заявили, что Киев согласовал с Западом удары по Крыму
Подоляк: Удары по Крыму были согласованы Киевом с западными партнёрами
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнёры знали о намерении Киева наносить удары по территории Крыма и согласовали данное решение.
Политик в эфире телеканала "Рада" рассказал о том, что сегодня в этом вопросе достигнут "абсолютный консенсус". По его словам, ещё год назад западные партнёры предостерегали киевский режим от ударов по Крыму.
"Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать всё российское", — заявил Михаил Подоляк.
Киевские власти не оставляют попыток нанести удары по территории Крыма, но российские военные успешно их пресекают. Например, 25 августа 42 беспилотника было уничтожено в Крыму, ни один из них так и не достиг цели. А 28 августа ПВО уничтожила украинскую крылатую ракету у побережья полуострова.
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