Почему Зеленский пообещал "мощный" сентябрь в 2023 году Кто заплатит за выборы на Украине, что будет с ВСУ осенью и какого оружия ждёт Киев. 31293 31293 Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / NurPhoto / STR

На фоне провала ВСУ команд из НАТО, которые украинское руководство считает необязательным выполнять, глава Незалежной Владимир Зеленский начал новый торг за выборы. В интервью, опубликованном офисом президента, он заявил, что не будет проводить выборы, если США и ЕС не заплатят за них. По его словам, выборы в мирное время стоят около пяти миллиардов гривен (примерно 135 млн долларов)

"За деньги — да"

— Я сказал [сенатору Грэму]: если Соединённые Штаты и Европа окажут нам финансовую поддержку... Извините, я не буду проводить выборы в кредит, я не буду брать деньги с оружия и отдавать их на выборы. Но если вы дадите мне эту финансовую поддержку, если парламентарии поймут, что нам нужно это сделать, то давайте быстро изменим законодательство и, самое главное, давайте вместе рискнём, — заявил Зеленский.

О том, что Киев может провести выборы президента весной 2024 года, чтобы остановить падение рейтинга Зеленского, сообщили в испанской газете El País со ссылкой на источники. По мнению издания, это будет также означать получение народного мандата в преддверии возможных переговоров с Россией.

— В Киеве опасаются, что нерешённые проблемы с коррупцией на Украине скажутся на популярности власти у народа, поэтому идут на такие меры, — пишет El País, добавляя, что есть "стремление легитимизировать президента и его новое правительство, поскольку конфликт идёт к завершению".

До этого Зеленский говорил, что по закону при военном положении на Украине нельзя устраивать выборы, но он выступает за их проведение, так как не держится за власть. В интервью Bloomberg Зеленский конкретизировал свою позицию по расходам.

— Страна находится в состоянии войны. Власти США требуют от нас провести выборы в следующем году. Я говорю им: дайте денег, мы всё проведём. Но они на это деньги выделять не хотят. Если в обществе есть запрос на смену власти, то мы можем сделать их платными. Пускай все те, кто не доверяет мне или Верховной раде, заплатят за выборы. Мы эти деньги оторвать от бюджета, забрать у наших защитников на фронте не можем. Демократия — это не только благо, но и ответственность. Думаю, что 1500–2000 гривен за реализацию своих прав можно заплатить, — сказал глава бывшей УССР.

Что ждёт ВСУ в сентябре

Владимир Зеленский заявил, что ожидает в сентябре выделения новой военной помощи для Украины. "Начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели", — написал глава Украины. По его словам, украинское руководство ожидает решений по новым оборонительным пакетам для Вооружённых сил Украины, в частности поставок "артиллерии, бронетехники, ПВО и ракет, средств для разминирования".









Кроме того, жителей Украины с начала сентября ждёт тотальная мобилизация, именно поэтому в августе президент Украины приказал уволить всех областных военкомов и инициировал дела о коррупции. Напомним, сотрудников военкоматов и военно-лечебных комиссий взяли под плотный контроль и запретили выписывать отсрочки и разрешения на выезд из страны. Согласно документу, появившемуся в Сети, "на мясо" Киев решил отправить мужское население Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Николаевской областей.

В США уже признали, что контрнаступление ВСУ выдохнется уже в сентябре, а войска смогут продвинуться через глубоко эшелонированную российскую оборону лишь к весне — и то всего на 10–15 км. Поэтому в Военном комитете ЕС (EUMC) без иллюзий ситуацию на украинском фронте назвали "войной на истощение". Это подтверждает и долгосрочное финансирование Украины Евросоюзом: в бюджет на поддержку ВСУ, который запланирован до 2027 года, выделяется 20 млрд евро и ещё 50 млрд евро — на госбюджет.

Ряд экспертов считает, что речь идёт об анонсированных поставках ракет NASAMS, JASSM и ещё ряда дальнобойных систем. Напомним, ранее Киев запросил у Вашингтона современные американские ракеты JASSM класса "воздух – воздух" и "воздух – поверхность" дальностью 370–980 км, которые Украина намерена получить вместе с F-16. Передачу истребителей отложили на 6–7 месяцев, однако руководство Незалежной намерено ускорить этот процесс.

Авторы Дмитрий Шестопалов