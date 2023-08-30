"Блицкриг провалился": Захарова нашла объяснение заявлениям Киева о "разрешении" Запада бомбить Крым

На Западе уже давно молчаливо согласились с тем, чтобы Киев проводил атакующие манёвры по территории Крыма. И тот факт, что на днях это было озвучено "официально", по мнению представителя МИД России Марии Захаровой, связан именно с провалом контрнаступления ВСУ.

"Думаю, потому что провалилась вся концепция блицкрига, который готовил Запад и который Российская Федерация, распознав, пресекла", — приводит телеканал "360" её слова.

Дипломат обратила внимание на то, что срывом закончилась и экономическая атака, которая должна была идти в то время, когда НАТО вело подготовительные работы на Украине. Сейчас, по её словам, уже ясно, что контрнаступ ведёт к уничтожению украинцев и к страшным последствиям для самой Незалежной, которая давно утратила возможность быть полноценным государством. В связи с этим в Киеве придумывают любые стимулы для оправдания происходящего.