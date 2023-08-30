"Блицкриг провалился": Захарова нашла объяснение заявлениям Киева о "разрешении" Запада бомбить Крым
Захарова: Киев оправдает мобилизацию "разрешением" Запада на удары по Крыму
На Западе уже давно молчаливо согласились с тем, чтобы Киев проводил атакующие манёвры по территории Крыма. И тот факт, что на днях это было озвучено "официально", по мнению представителя МИД России Марии Захаровой, связан именно с провалом контрнаступления ВСУ.
"Думаю, потому что провалилась вся концепция блицкрига, который готовил Запад и который Российская Федерация, распознав, пресекла", — приводит телеканал "360" её слова.
Дипломат обратила внимание на то, что срывом закончилась и экономическая атака, которая должна была идти в то время, когда НАТО вело подготовительные работы на Украине. Сейчас, по её словам, уже ясно, что контрнаступ ведёт к уничтожению украинцев и к страшным последствиям для самой Незалежной, которая давно утратила возможность быть полноценным государством. В связи с этим в Киеве придумывают любые стимулы для оправдания происходящего.
"Даже не мобилизации и рекрутирования, а угон людей не в рабство — на убой. Нужно хоть как-то, хоть чем-то людей стимулировать", — добавила Захарова.
Ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнёры Киева допустили удары ВСУ по Крыму. По его словам, в этом вопросе достигнут абсолютный консенсус. К слову, в Кремле усомнились в том, что Запад действительно давал согласие на удары Киева по территории полуострова.
VK / МИД России