Пентагон отреагировал на заявление о согласии США с ударами по Крыму

Украинское руководство самостоятельно решает, как проводить военные операции. Об этом заявили в пресс-службе Пентагона, комментируя заявление о поддержке Вашингтоном ударов ВСУ по территории Крыма.

"США ясно давали понять, что Крым — это часть Украины, и Украина будет решать, как, когда и где проводить операции для защиты от России", — приводит РИА "Новости" сообщение американского военного ведомства.