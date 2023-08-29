Пентагон отреагировал на заявление о согласии США с ударами по Крыму
Пентагон: Украина сама решает, как ей проводить военные операции
Украинское руководство самостоятельно решает, как проводить военные операции. Об этом заявили в пресс-службе Пентагона, комментируя заявление о поддержке Вашингтоном ударов ВСУ по территории Крыма.
"США ясно давали понять, что Крым — это часть Украины, и Украина будет решать, как, когда и где проводить операции для защиты от России", — приводит РИА "Новости" сообщение американского военного ведомства.
Ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнёры Киева допустили удары ВСУ по Крыму. По его словам, в этом вопросе достигнут "абсолютный консенсус". К слову, в Кремле усомнились в том, что Запад действительно давал согласие на удары Киева по территории полуострова.
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