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29 августа, 18:12

Пентагон отреагировал на заявление о согласии США с ударами по Крыму

Пентагон: Украина сама решает, как ей проводить военные операции

Украинское руководство самостоятельно решает, как проводить военные операции. Об этом заявили в пресс-службе Пентагона, комментируя заявление о поддержке Вашингтоном ударов ВСУ по территории Крыма.

"США ясно давали понять, что Крым — это часть Украины, и Украина будет решать, как, когда и где проводить операции для защиты от России", — приводит РИА "Новости" сообщение американского военного ведомства.

Медведев счёл согласие Запада на удары Киева по Крыму приближением Апокалипсиса

Медведев счёл согласие Запада на удары Киева по Крыму приближением Апокалипсиса

Ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнёры Киева допустили удары ВСУ по Крыму. По его словам, в этом вопросе достигнут "абсолютный консенсус". К слову, в Кремле усомнились в том, что Запад действительно давал согласие на удары Киева по территории полуострова.

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Наталья Исакова
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