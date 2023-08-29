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Регион
Опубликовано 29 августа 2023, 09:13
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В Кремле усомнились в том, что Запад действительно давал согласие на удары Киева по Крыму

Песков: Киев пытается как можно глубже втянуть Запад в конфликт с Москвой

Украина пытается всеми способами как можно сильнее втянуть Запад в конфликт, однако там наверняка понимают последствия такой вовлечённости. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление Офиса президента Украины о том, что Запад якобы дал добро на осуществление Киевом ударов по Крыму.

"В это хотят верить представители киевского режима. И, безусловно, они хотят делать всё возможное и невозможное для того, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт. Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчёт в опасности этого и отдают себе отчёт в том, что [будут] неизбежные издержки от такой вовлечённости", — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, то, что происходит сейчас, скорее можно назвать столкновением точек зрения, за которыми в Кремле внимательно наблюдают.

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Напомним, что ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнёры якобы знали о желании Киева совершать атаки по территории Крыма и дали добро на эти действия. Как он указал, сегодня в этом вопросе достигнут "абсолютный консенсус".

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Александр Юнашев
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