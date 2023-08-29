В Кремле усомнились в том, что Запад действительно давал согласие на удары Киева по Крыму

Украина пытается всеми способами как можно сильнее втянуть Запад в конфликт, однако там наверняка понимают последствия такой вовлечённости. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление Офиса президента Украины о том, что Запад якобы дал добро на осуществление Киевом ударов по Крыму.

"В это хотят верить представители киевского режима. И, безусловно, они хотят делать всё возможное и невозможное для того, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт. Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчёт в опасности этого и отдают себе отчёт в том, что [будут] неизбежные издержки от такой вовлечённости", — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, то, что происходит сейчас, скорее можно назвать столкновением точек зрения, за которыми в Кремле внимательно наблюдают.