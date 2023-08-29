Медведев счёл согласие Запада на удары Киева по Крыму приближением Апокалипсиса

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что согласие западных стран на удары Украины по Крыму является casus belli (лат. "повод для войны"). Он указал, что если подтвердится правдивость данного заявления, то это даёт России возможность действовать "против всех" в НАТО. Также политик подчеркнул, что предсказания Апокалипсиса всё ближе.

По словам Медведева, если Запад действительно согласовал решение об ударах Киева по полуострову, то это прямое юридически значимое доказательство "соучастия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры". По его мнению, это — "рафинированный casus belli", а для России означает возможность действовать "в рамках jus ad bellum (лат. "право войны") против всех и каждого в странах НАТО".

"Печально, увы. Предсказания Апокалипсиса всё ближе", — написал зампред Совбеза РФ в телеграм-канале.