Шестилетняя девочка погибла при обстреле ВСУ центра Донецка

Шестилетняя девочка погибла после того, как украинские военные нанесли удар по центру Донецка 1 сентября. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Лайф уже сообщал, что ВСУ обстреляли район в самый час пик, когда здесь было много народа, всего выпущено 15 ракет РСЗО. Мэр города Алексей Кулемзин поделился снимками последствий украинского обстрела. Он также уточнил, что один из снарядов попал прямо в частный дом, а ещё несколько получили повреждения.