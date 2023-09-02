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2 сентября, 09:07

Брянская область подверглась обстрелу со стороны Украины

Богомаз: ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка Трубчевского района

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Украина с утра обстреляла Трубчевский район. Пострадавших в результате ЧП нет.

"ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частичные разрушения получили семь жилых домовладений", — написал он и уточнил, что представители оперативных и экстренных служб работают на месте.

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А накануне ВСУ нанесли массированный удар по Донецку, атака центра города началась в самый час пик. Всего противник выпустил 15 ракет из РСЗО. Мэр Алексей Кулемзин публиковал фото последствий обстрела. По его словам, один из снарядов попал в частный дом, ещё несколько строений получили повреждения. К сожалению, погибла девочка, она получила серьёзные ранения.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Андрей Бражников
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