Брянская область подверглась обстрелу со стороны Украины
Богомаз: ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка Трубчевского района
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Украина с утра обстреляла Трубчевский район. Пострадавших в результате ЧП нет.
"ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частичные разрушения получили семь жилых домовладений", — написал он и уточнил, что представители оперативных и экстренных служб работают на месте.
А накануне ВСУ нанесли массированный удар по Донецку, атака центра города началась в самый час пик. Всего противник выпустил 15 ракет из РСЗО. Мэр Алексей Кулемзин публиковал фото последствий обстрела. По его словам, один из снарядов попал в частный дом, ещё несколько строений получили повреждения. К сожалению, погибла девочка, она получила серьёзные ранения.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин