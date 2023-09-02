Брянская область подверглась обстрелу со стороны Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Украина с утра обстреляла Трубчевский район. Пострадавших в результате ЧП нет.

"ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частичные разрушения получили семь жилых домовладений", — написал он и уточнил, что представители оперативных и экстренных служб работают на месте.