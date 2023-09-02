Гладков подтвердил гибель мужчины при обстреле ВСУ посёлка Уразово
Повреждённый дом в белгородском селе Уразово после обстрела ВСУ. Фото © t.me / Настоящий Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию, что один человек погиб и двое ранены в результате обстрела ВСУ посёлка Уразово. Об этом он написал в телеграм-канале.
"Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Ещё двое жителей пострадали", — уточнил он.
Гладков добавил, что у пострадавших тяжёлое состояние: у мужчины ранена осколками грудина, а у женщины — плечи, шея, спина. Оба госпитализированы. Всего, по данным губернатора, повреждено 20 частных домов. Осмотр территории продолжается. На место прибыли аварийные службы.
Ранее Лайф писал, что в результате сегодняшнего обстрела ВСУ в посёлке Уразово Белгородской области пострадали двое, по предварительной информации, есть один погибший. Жителей просят спуститься в укрытия.