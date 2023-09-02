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Опубликовано 2 сентября 2023, 11:58
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Гладков подтвердил гибель мужчины при обстреле ВСУ посёлка Уразово

Повреждённый дом в белгородском селе Уразово после обстрела ВСУ. Фото © t.me / Настоящий Гладков

Повреждённый дом в белгородском селе Уразово после обстрела ВСУ. Фото © t.me / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию, что один человек погиб и двое ранены в результате обстрела ВСУ посёлка Уразово. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Ещё двое жителей пострадали", — уточнил он.

Гладков добавил, что у пострадавших тяжёлое состояние: у мужчины ранена осколками грудина, а у женщины — плечи, шея, спина. Оба госпитализированы. Всего, по данным губернатора, повреждено 20 частных домов. Осмотр территории продолжается. На место прибыли аварийные службы.

Белгородское село дважды подверглось атаке дронов ВСУ, повреждён объект связи
Белгородское село дважды подверглось атаке дронов ВСУ, повреждён объект связи

Ранее Лайф писал, что в результате сегодняшнего обстрела ВСУ в посёлке Уразово Белгородской области пострадали двое, по предварительной информации, есть один погибший. Жителей просят спуститься в укрытия.

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Татьяна Миссуми
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