Экс-советник Кучмы Соскин: Удары России наносят ВСУ невосполнимые потери

Российские ВС наносят по Украине ещё более мощные удары, чем прежде, нанося невосполнимые потери. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, в этой ситуации киевским властям остаётся лишь делать пустые заявления.