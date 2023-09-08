Экс-советник Кучмы Соскин: Удары России наносят ВСУ невосполнимые потери
Российские ВС наносят по Украине ещё более мощные удары, чем прежде, нанося невосполнимые потери. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, в этой ситуации киевским властям остаётся лишь делать пустые заявления.
"Увеличивается ударная мощь России дронами, ракетами по Украине. Уже фактически становятся тотальными. В один удар наносятся практически невосполнимые потери", — отметил политолог в своём ютуб-канале.
Напомним, только за прошлую неделю — с 25 августа по 1 сентября — ВС России нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины. А 6 сентября стало известно о высокоточном ударе ВКС РФ по базе подготовки украинских диверсионных групп.
ТАСС / Алексей Коновалов