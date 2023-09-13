Генерал ВСУ раскритиковал Зеленского за неоправданный оптимизм

Президент Украины Владимир Зеленский неоправданно оптимистично представляет гражданам картину военных действий. Об этом в интервью телеканалу "Фабрика новостей" заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

По словам офицера, глава государства докладывает о происходящем на фронте так, будто украинская армия практически победила, на самом же деле ситуация не столь обнадёживающая. Кривонос также добавил, что военные ВС РФ опытные и хорошо обученные, не стоит ждать деморализации в их рядах.