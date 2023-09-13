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Регион
Опубликовано 13 сентября 2023, 20:36
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Генерал ВСУ раскритиковал Зеленского за неоправданный оптимизм

Генерал ВСУ Кривонос: Доклады Зеленского о наступлении слишком оптимистичны

Президент Украины Владимир Зеленский неоправданно оптимистично представляет гражданам картину военных действий. Об этом в интервью телеканалу "Фабрика новостей" заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

По словам офицера, глава государства докладывает о происходящем на фронте так, будто украинская армия практически победила, на самом же деле ситуация не столь обнадёживающая. Кривонос также добавил, что военные ВС РФ опытные и хорошо обученные, не стоит ждать деморализации в их рядах.

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А ранее Лайф писал, что украинская армия потеряла за сутки до 235 военных и станцию радиоэлектронной борьбы на Южно-Донецком направлении. Среди других потерь противника на данном участке в Минобороны РФ назвали две боевые бронемашины и три автомобиля.

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Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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