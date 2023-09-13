Зеленскому советуют ходить и озираться из-за угрозы свержения армией по наводке ЦРУ с АНБ

Вероятность восстания ВСУ против президента Украины Владимира Зеленского — реальна, заявил российский блогер, писатель, публицист, переводчик Дмитрий Гоблин Пучков, комментируя прогноз бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона о возможности свержения главы государства военными.

"Захотят устроить восстание — устроят. Это же не сами военные, это же ЦРУ им и АНБ устроят восстание. Надо же вину на кого-то сваливать. Например, кто виноват в том, что контрнаступление провалилось? Может быть, западные страны, которые восемь лет поставляли оружие, обучали украинские войска, натравливали их на Россию? Да что вы такое говорите, конечно, нет", — поделился своим видением ситуации Пучков в беседе с радио "Комсомольская правда".

Публицист убеждён, что когда придёт время, Запад сделает виновником всех бед Украины Зеленского и уберёт его, пообещав, что вот теперь-то ничто не помешает наступлению в Незалежной настоящей демократии, за которую так отчаянно сражались украинцы. Все условия уже созданы: коммунистическая партия в стране под запретом, оппозиционные СМИ закрыли, торжество демократических ценностей как оно есть.

Западная пропаганда с лёгкостью представит всё так, словно Зеленский сам заслужил трагический финал своей карьеры: сперва контрнаступление ВСУ при нём обернулось катастрофой, а потом и военных он настроил против себя так, что они устроили мятеж. А бунт армии более чем возможен. Зеленскому уже давно стоит ходить и озираться, советует Гоблин Пучков.