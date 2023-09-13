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13 сентября, 11:58

Зеленскому советуют ходить и озираться из-за угрозы свержения армией по наводке ЦРУ с АНБ

Гоблин Пучков: ЦРУ и АНБ легко могут устроить восстание ВСУ против Зеленского

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Beata Zawrzel</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Beata Zawrzel

Вероятность восстания ВСУ против президента Украины Владимира Зеленского — реальна, заявил российский блогер, писатель, публицист, переводчик Дмитрий Гоблин Пучков, комментируя прогноз бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона о возможности свержения главы государства военными.

"Захотят устроить восстание — устроят. Это же не сами военные, это же ЦРУ им и АНБ устроят восстание. Надо же вину на кого-то сваливать. Например, кто виноват в том, что контрнаступление провалилось? Может быть, западные страны, которые восемь лет поставляли оружие, обучали украинские войска, натравливали их на Россию? Да что вы такое говорите, конечно, нет", поделился своим видением ситуации Пучков в беседе с радио "Комсомольская правда".

Публицист убеждён, что когда придёт время, Запад сделает виновником всех бед Украины Зеленского и уберёт его, пообещав, что вот теперь-то ничто не помешает наступлению в Незалежной настоящей демократии, за которую так отчаянно сражались украинцы. Все условия уже созданы: коммунистическая партия в стране под запретом, оппозиционные СМИ закрыли, торжество демократических ценностей как оно есть.

Западная пропаганда с лёгкостью представит всё так, словно Зеленский сам заслужил трагический финал своей карьеры: сперва контрнаступление ВСУ при нём обернулось катастрофой, а потом и военных он настроил против себя так, что они устроили мятеж. А бунт армии более чем возможен. Зеленскому уже давно стоит ходить и озираться, советует Гоблин Пучков.

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К слову, сам экс-аналитик ЦРУ, военно-политический эксперт Ларри Джонсон удивлён, что восстание военных против Зеленского ещё не вспыхнуло.

Юрий Лысенко
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