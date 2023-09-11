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Регион
Опубликовано 11 сентября 2023, 14:00
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Американский эксперт предсказал бунт против Зеленского в украинских войсках

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон: В ВСУ грядёт восстание против Зеленского

В украинской армии может вспыхнуть восстание против президента страны Владимира Зеленского. Такой прогноз озвучил бывший аналитик ЦРУ, военно-политический эксперт Ларри Джонсон. Он признался, что немало удивлён тем, что это до сих пор не произошло.

"Я допускаю такой сценарий. Удивительно, что этого ещё не произошло", — сказал он в интервью Dialogue works на "Ютубе".

Зеленский признал, что контрнаступ не закончится хеппи-эндом
Зеленский признал, что контрнаступ не закончится хеппи-эндом

Ранее Лайф писал, что неудачи на поле боя и тотальная "могилизация" привели к резкому росту антирейтинга Зеленского: рейтинг украинского лидера упал на 20%, до 50%. В то же время его антирейтинг достиг 30% и продолжает расти. Дела настолько плохи, что в США вновь заговорили об "устранении" Зеленского на фоне провального контрнаступа.

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