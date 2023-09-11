Американский эксперт предсказал бунт против Зеленского в украинских войсках

В украинской армии может вспыхнуть восстание против президента страны Владимира Зеленского. Такой прогноз озвучил бывший аналитик ЦРУ, военно-политический эксперт Ларри Джонсон. Он признался, что немало удивлён тем, что это до сих пор не произошло.

"Я допускаю такой сценарий. Удивительно, что этого ещё не произошло", — сказал он в интервью Dialogue works на "Ютубе".