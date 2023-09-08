"Запредельный" рейтинг Зеленского рухнул из-за повальной мобилизации и провала контрнаступа
В Офисе президента Украины сообщили о резком росте антирейтинга Зеленского
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Неудачи на поле боя, рост числа военных потерь и тотальная "могилизация" привели к резкому росту антирейтинга президента Незалежной Владимира Зеленского, пишет EADaily со ссылкой на украинский телеграм-канал "Резидент".
Так, согласно закрытому социологическому исследованию офиса, рейтинг украинского лидера упал на 20% — до 50%. В то же время его антирейтинг достиг 30% и продолжает расти.
Социологи пришли к выводу, что на это повлияли (помимо неудач на фронте) коррупционные скандалы и неутешительная ситуация в экономике. К слову, вышеназванную социологию стоит рассматривать с учётом максимальной преданности её авторов Зеленскому. На деле же ситуация, вероятно, куда хуже.
А по словам аналитика в области геополитики Ахмеда Аделя, отставка бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова связана с параноидальным страхом Владимира Зеленского лишиться власти. Он отметил, что в элитах Незалежной наметился раскол относительного будущего конфликта.