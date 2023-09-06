У Зеленского диагностировали "паранойю" из-за страха лишиться власти

Увольнением Алексея Резникова с поста министра обороны Украины президент страны Владимир Зеленский обнажил дикий страх потерять свою власть. К такому выводу пришёл аналитик в области геополитики из Каира Ахмед Адель. По его словам, поведение украинского лидера становится всё более параноидальным.

"Учитывая неудачи контрнаступления, поведение Зеленского становится всё более параноидальным, и он предпочитает устранять потенциальные угрозы для своей власти", — написал он в статье для портала infoBRICS.

Аналитик отметил, что в украинских элитах наметился раскол относительно того, как должен продолжаться конфликт. Некоторые генералы и вовсе считают, что боевые действия необходимо прекратить, но Зеленского, как пишет Адель, это не устраивает. Президент Украины осознаёт, что находится у власти именно благодаря конфликту, терять её он не хочет и пойдёт, пожалуй, на всё, чтобы сохранить её. И устранение возможных политических оппонентов или принуждение студентов или пожилых людей служить в рядах ВСУ перед началом очередного контрнаступления не станет исключением, добавил эксперт.