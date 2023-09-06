У Зеленского диагностировали "паранойю" из-за страха лишиться власти
infoBRICS: Увольнение Резникова обнажило страх Зеленского лишиться власти
Увольнением Алексея Резникова с поста министра обороны Украины президент страны Владимир Зеленский обнажил дикий страх потерять свою власть. К такому выводу пришёл аналитик в области геополитики из Каира Ахмед Адель. По его словам, поведение украинского лидера становится всё более параноидальным.
"Учитывая неудачи контрнаступления, поведение Зеленского становится всё более параноидальным, и он предпочитает устранять потенциальные угрозы для своей власти", — написал он в статье для портала infoBRICS.
Аналитик отметил, что в украинских элитах наметился раскол относительно того, как должен продолжаться конфликт. Некоторые генералы и вовсе считают, что боевые действия необходимо прекратить, но Зеленского, как пишет Адель, это не устраивает. Президент Украины осознаёт, что находится у власти именно благодаря конфликту, терять её он не хочет и пойдёт, пожалуй, на всё, чтобы сохранить её. И устранение возможных политических оппонентов или принуждение студентов или пожилых людей служить в рядах ВСУ перед началом очередного контрнаступления не станет исключением, добавил эксперт.
Продавец Незалежности: Чьи интересы будет представлять на посту министра обороны Украины Рустем Умеров
Напомним, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении министра обороны страны Алексея Резникова. Лидер Незалежной предложил на его пост руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова. Железняк сообщал, что Резникова вскоре могут назначить послом в Британии, но сам политический деятель не в курсе таких планов Киева. Он возглавлял Министерство обороны страны с ноября 2021 года.
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