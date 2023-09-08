На Украине раскрыли попытки Блинкена убедить Зеленского пойти на перемирие с Россией
Эксперт Бортник считает, что Блинкен убеждал Зеленского пойти на перемирие с РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma / Ukraine Presidency Office
Госсекретарь США Энтони Блинкен внезапно прилетел в Киев, чтобы надавить на президента Украины Владимира Зеленского и убедить его пойти на перемирие с Москвой. Таким мнением поделился украинский политолог Руслан Бортник в беседе с изданием "Страна.ua".
Эксперт напомнил, что украинский лидер собирается на Генассамблею в Нью-Йорк 18–19 сентября, поэтому Блинкен мог дождаться его приезда, тем более что до визита оставались считаные дни. Кроме того, есть возможность всё обсудить по телефону, тем не менее госсекретарь лично отправился на Украину. Бортник допустил, что просто идёт подготовка встречи Зеленского и его коллеги из США Джо Байдена.
"Белый дом, вероятно, хочет взять под свой контроль конфликт, <…> насколько это возможно, чтобы избежать кризисов в период выборов. <…> Возможно, речь пойдёт о некоей форме временного перемирия", — предположил он.
По его мнению, Вашингтон хочет синхронизировать свои действия с Киевом, а также надеется убедить Зеленского не рассчитывать на слишком большую военную и денежную помощь в преддверии американских выборов.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с рабочим визитом. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба повёл политика в McDonald's, где рассказал, что в студенческие годы посещал кафе, чтобы прийти в себя от похмелья. В ходе визита Блинкен объявил, что Америка выделит Киеву дополнительную помощь на сумму более миллиарда долларов.