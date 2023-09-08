На Украине раскрыли попытки Блинкена убедить Зеленского пойти на перемирие с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен внезапно прилетел в Киев, чтобы надавить на президента Украины Владимира Зеленского и убедить его пойти на перемирие с Москвой. Таким мнением поделился украинский политолог Руслан Бортник в беседе с изданием "Страна.ua".

Эксперт напомнил, что украинский лидер собирается на Генассамблею в Нью-Йорк 18–19 сентября, поэтому Блинкен мог дождаться его приезда, тем более что до визита оставались считаные дни. Кроме того, есть возможность всё обсудить по телефону, тем не менее госсекретарь лично отправился на Украину. Бортник допустил, что просто идёт подготовка встречи Зеленского и его коллеги из США Джо Байдена.

"Белый дом, вероятно, хочет взять под свой контроль конфликт, <…> насколько это возможно, чтобы избежать кризисов в период выборов. <…> Возможно, речь пойдёт о некоей форме временного перемирия", — предположил он.