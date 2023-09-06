Блинкен прибыл в Киев, пишут местные СМИ

Украинские СМИ сообщают о прибытии в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. По данным "Клименко тайм", в центре города в связи с официальным визитом политика перекрыли движение.

О планах Блинкена посетить Киев сообщалось ранее, однако его заместитель Ведант Патель не стал подтверждать эту информацию, сославшись на то, что просто не в курсе поездок сотрудников Госдепа.