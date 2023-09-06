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6 сентября, 06:38

Блинкен прибыл в Киев, пишут местные СМИ

УНИАН: Госсекретарь США Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев

Украинские СМИ сообщают о прибытии в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. По данным "Клименко тайм", в центре города в связи с официальным визитом политика перекрыли движение.

"В Киев с официальным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен", — пишет издание УНИАН.

О планах Блинкена посетить Киев сообщалось ранее, однако его заместитель Ведант Патель не стал подтверждать эту информацию, сославшись на то, что просто не в курсе поездок сотрудников Госдепа.

Глава Генштаба Британии приехал в Киев обсудить контрнаступление ВСУ

Глава Генштаба Британии приехал в Киев обсудить контрнаступление ВСУ

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ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO

Максим Плетнёв
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