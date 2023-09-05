Госдеп не стал подтверждать визит Блинкена в Киев, о котором писали на Украине

Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель не стал подтверждать возможную поездку главы ведомства Энтони Блинкена в Киев, о котором ранее сообщил ряд украинских средств массовой информации. Утверждалось, что визит назначен на 6 сентября.

"У меня отсутствует какая-либо информация по поводу поездок персонала Госдепа", — подчеркнул он в ходе брифинга.

Лайф напоминает, что в прошлый раз Блинкен посещал Незалежную в сентябре прошлого года. Причём он ехал в Киев 11 часов на поезде, чтобы не лететь над Украиной в целях безопасности.