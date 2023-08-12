Глава Генштаба Британии приехал в Киев обсудить контрнаступление ВСУ

Начальник Генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин прибыл с рабочим визитом в Киев, где встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Украинский военный в телеграм-канале сообщил, что обсудил с британским партнёром ситуацию в зоне боевых действий.

"Провели работу на одном из пунктов управления, детально ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с нашими наступательными и оборонительными действиями", — сообщил Залужный.

Также обсудили нужды украинских войск. Главком ВСУ поблагодарил "партнёров за поддержку" и добавил, что армия Незалежной продолжает бороться с ВС РФ.