Глава Генштаба Британии приехал в Киев обсудить контрнаступление ВСУ
Глава Генштаба Британии Радакин в ходе визита в Киев встретился с Залужным
Тони Радакин и Валерий Залужный в Киеве. Обложка © t.me / CinCAFU
Начальник Генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин прибыл с рабочим визитом в Киев, где встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Украинский военный в телеграм-канале сообщил, что обсудил с британским партнёром ситуацию в зоне боевых действий.
"Провели работу на одном из пунктов управления, детально ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с нашими наступательными и оборонительными действиями", — сообщил Залужный.
Также обсудили нужды украинских войск. Главком ВСУ поблагодарил "партнёров за поддержку" и добавил, что армия Незалежной продолжает бороться с ВС РФ.
Ранее глава офиса президента Незалежной Владимира Зеленского Андрей Ерман заявил, что Киев начал консультации с Лондоном по вопросу предоставления Украине от Великобритании гарантий безопасности.