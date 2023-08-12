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12 августа, 15:09

Глава Генштаба Британии приехал в Киев обсудить контрнаступление ВСУ

Глава Генштаба Британии Радакин в ходе визита в Киев встретился с Залужным

<p>Тони Радакин и Валерий Залужный в Киеве. Обложка © t.me / CinCAFU</p>

Тони Радакин и Валерий Залужный в Киеве. Обложка © t.me / CinCAFU

Начальник Генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин прибыл с рабочим визитом в Киев, где встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Украинский военный в телеграм-канале сообщил, что обсудил с британским партнёром ситуацию в зоне боевых действий.

"Провели работу на одном из пунктов управления, детально ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с нашими наступательными и оборонительными действиями", — сообщил Залужный.

Также обсудили нужды украинских войск. Главком ВСУ поблагодарил "партнёров за поддержку" и добавил, что армия Незалежной продолжает бороться с ВС РФ.

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Ранее глава офиса президента Незалежной Владимира Зеленского Андрей Ерман заявил, что Киев начал консультации с Лондоном по вопросу предоставления Украине от Великобритании гарантий безопасности.

Светлана Оперук
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